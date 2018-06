Sotsiaalkomisjon Valga sünnitusosakonna kaitsjatele: me ei saa otsustada, kuidas haigla oma tegevust korraldab

Riigikogu keskerakondlasest liige Märt Sults esitas aprillis komisjonile kollektiivse pöördumise, milles sooviti Valga sünnitusosakonna säilimist.

Sotsiaalkomisjon arutas pöördumist mitmel istungil. 8. mail peeti ka avalik istung.

Komisjoni vastuses seisab, et haigekassa andmetel toimus 2017. aastal Valga haiglas 136 sünnitust. Haigekassa ja ka naistearstide erialaseltsi hinnangul tagab sünnitusabi kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse 400--500 sünnitust aastas. Sellest väiksem sünnituste arv on Eestis saarte erisus.

Eesti Naistearstide Seltsi hinnangul ei tohiks kunstlikult pikendada väikeste ja ebaefektiivsete sünnitusosakondade töö jätkamist.

Pärast avalikku istungit arutas sotsiaalkomisjon pöördumist oma 15. mai istungil. "Palusime Valga Haigla AS nõukogul haigla sünnitusosakonna sulgemisega seotud küsimusi veel kord arutada. Lisaks otsustas komisjon 15. mail pöörduda teenuse rahastamise põhimõtete kohta selgituste saamiseks Eesti Haigekassa poole," seisab vastuses.

Valga Haigla AS nõukogu arutas haigla sünnitusabiosakonna sulgemist ja kujunenud olukorda oma 21. mai koosolekul. Haigla nõukogu otsustas, et sünnitusabi osutamisega pole võimalik jätkata. Oma kirjas rõhutas Valga Haigla AS nõukogu esimees, et teenuse osutamisel peab olema stabiilselt tagatud teenuse sisu ja selle nõutav kvaliteet ning käesoleval juhul ei suuda Valga Haigla AS seda pakkuda ning näiliselt vastupidise mulje loomine oleks selgelt eksitav.

Haigekassa selgitas oma vastuskirjas, et nende eelarvekomisjon arutas 6. juunil Valga Haigla taotlust suunata sünnitusosakonna sulgemisest vabanevad vahendid 71058 euro ulatuses ambulatoorse sisehaiguste erialale kardioloogi vastuvõtu avamiseks. Haigekassa eelarvekomisjon nõustus haigla esitatud ettepanekuga ning Valga Haigla AS 2018. aasta II poolaasta lepingu muudatused on vormistamisel.

Sotsiaalkomisjon arutas veel kord kollektiivse pöördumisega seotud küsimusi oma 12. juuni istungil. "Sotsiaalkomisjoni liikmed mõistavad pöördujate muret seoses Valga Haiglas sünnitusosakonna sulgemisega. Sotsiaalkomisjon otsustas kollektiivse pöördumisega osaliselt nõustuda. Komisjoni liikmed leiavad, et sünnitusosakonna sulgemine oli ebapiisavalt ette valmistatud ning põhivastutus lasub Tartu Ülikooli kliinikumi juhatusel ja nõukogul, Valga Haigla AS nõukogul, aga ka kohalikul omavalitsusel.

Kohalikele inimestele ei ole sünnitusosakonna sulgemise kohta jagatud piisavalt infot, neil ei ole olnud võimalik kaasa rääkida niivõrd olulise küsimuse üle otsuse langetamisel ning Valga Haigla AS ei ole kohalikule kogukonnale sünnitusosakonna sulgemist piisavalt selgitanud. Sotsiaalkomisjon ei saa aga sekkuda Valga Haigla AS nõukogu pädevusse ja otsustada, kuidas haigla oma tegevust korraldab.