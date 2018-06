Räpinas avati jutupeatus

Miks valiti jutupeatuseks just see koht? Ilves ütles, et see on väga hea koht, kuna sealt paistab üle järve pastoraat, kus etendati 2002. aastal Hermann Julius Schmalzist rääkivat lugu. «Tundus, et Schmalzile meeldis, sest ilmad olid head ja meil läks üle mõistuse hästi näidendiga,» ütles Ilves ja viipas üle jõe ühele punakaslillale hoonele. Seal asus kunagi Räpina sünnitushaigla, kus kirjanik sündis.