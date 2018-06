Kanepi kiriku müür taastatakse ajaloolisel kujul

„Meie jaoks on oluline, et valla keskus oleks korras ja üldpilt esinduslik, lagunenud kirikumüür riivas silma ja selle kordategemine on hädavajalik,“ ütles Kanepi vallavanem Andrus Seeme.

194,6 meetri pikkune kirikuaia ringmüür on püsinud suures osas muutumatuna 175 aastat. Nõukogude ajal betoonist katte saanud müüril taastatakse esialgne olukord - müüri pealis kaetakse punase tellisega nagu see on ajalooliselt olnud. Maakividest piirdemüüri katmine punastest tellistest kaldkattega on Eestis vähelevinud ning peegeldab paikkondlikku eripära.