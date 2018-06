Valga kaasaks sünnitusosakonna säilitamisse Läti raha

Valga vald tegi seoses sünnitusosakonna sulgemisega 1. juulist neljapäeval pöördumise sotsiaalministeeriumile ja Tartu Ülikooli kliinikumile pöördumise, milles palub, et Valga haigla sünnitusosakond jääks sarnaselt Põlva haigla omale 2019. aasta lõpuni avatuks.

Ühtlasi soovib Valga, et valitsus alustaks läbirääkimisi Läti riigiga meditsiiniteenuste piiriüleseks rahastamiseks.

Pöördumine

Riigikogu sotsiaalkomisjon tõdes 12. juuni istungil vastusena Valga kogukonna pöördumisele, et Valga haigla sünnitusosakonna sulgemine on ebapiisavalt ette valmistatud. Samuti leiti, et kohalikele elanikele ei ole jaotatud sünnitusosakonna sulgemise kohta piisavalt infot ning neil ei ole olnud võimalik kaasa rääkida niivõrd olulise otsuse langetamisel.