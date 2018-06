MM-sarja liider katsetas Võrumaa teid

Teisipäeva hommikuks Haanjasse Raagile saabunud Neuville teeb koos kaardilugeja Nicolas Gilsouliga oma masinaga mitu testiringi. Juba pärast Sardiinia rallit rääkis belglane, et kuigi MM-sarja liidripositsioon on turvaline, tuleb masina seadistusi veel muuta. Seda eriti nõudliku Soome ralli eel, kus Hyundai pole kuus viimast aastat poodiumilegi jõudnud.

«Arvame, et siin on väga hea testida. Teed on Soome omadega väga sarnased, samas ka veidi erinevad. Tõsi, läheme veidi enne ralli algust ka Soome testima, aga iga kogemus kulub marjaks ära,» räägib Neuville lõunapausil Postimehele. Gilsouli sõnul ollakse rahul eelkõige ka ralliilmaga – päike paistab, rada on veidi niiske, ent tolmu üles ei keeruta.