Munamäelt stardib homme «Tipust Topini» teatejooks

Kui osavõtjate põhituumiku moodustavad Nike, Sportlandi, MyFitnessi, Eesti Meedia, Tallinna Maratoni, Fifaa jooksjad, siis lisaks on osalemas ka mitmed tuntud inimesed. «Mina võtan osa, sest tahan, et kõik inimesed Eestis liigutaks ennast rohkem,» ütles jooksul osalev Rainer Olbri ehk Metsakutsu, «Kui selle idee levitamiseks on vaja sellisest hullusest osa võtta, siis nagu Cleveland Cavaliers ütleks »whatever it takes!»

Samuti võtab osa Eesti tuntuim fitnesstreener Sandra Raju: «Kuna üks põhjus, miks me jookseme, on teha ilus kingitus meie Eestimaale ning inspireerida inimesi end suve jooksul liigutama, siis see on juba piisav põhjus, miks end sellisel kujul proovile panna. Lisaks, see emotsioon, mis tekib midagi koos tiimina tehes - see ühise eesmärgi nimel töötamine - on üks võimsamaid tundeid, mida ma oma elus naudin ning taga ajan. Võib öelda - I’m addicted to teamwork!»