Intervjuu Valga ettevõtjast poliitikuga: kes rohkem teenib, peabki rohkem maksma

Hüppasin vette tundmatus kohas. Puudus ettekujutus sealsest elust. Arvasin, et asjad käivad vähe lihtsamalt või loogilisemalt. Aga käivad hoopis pikalt ja käänulisi teid pidi. See on üllatuseks, et igasugu asju arutatakse nii palju, nad peavad läbima komisjone. Mõtled teine kord, et mingi väike asi, mis siis on, teeme ära. Aga tegelikult sa pead arutama kõigiga, on vastuväited. Bürokraatiat on hästi palju, seadusepügalaid. Ei ole nii lihtne nagu eraettevõtluses, et tuli täna mõte, hakkan kohe tegema. Tühja auru ja energiakulu on päris palju enne kui midagi tehtud saab.