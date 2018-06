Meistrivõistlused pani eraldistardis kinni Tanel Kangert

Meeste eliitklassi meistriks krooniti neljandat korda Tanel Kangert (Astana) ajaga 37.09. Värske Eesti Meistri sõnul jäi ta oma sõiduga rahule, sest ei olnud esialgu päris kindel, kas ta on eelmisest võidusõitudest ikka piisavalt taastunud. Järgmine eesmärk on kindlasti Tour de France ja seetõttu tuleb loobuda ka pühapäeval toimuvast grupisõidust.

Võistluste kõige põnevam päev on esimesel juulil, kui toimub 165 kilomeetrine grupisõit. Võistlustules on absoluutne Eesti paremik eesotsas Rein Taaramäe, Mihkel Räime ja Aksel Nõmmelaga. Tanel Kangert on ainus Eesti tugevamatest jalgratturitest, kes grupisõidus ei osale.