Valga sünnitajaid hakkab aitama koduvisiite tegev ämmaemand

Varasemast suuremas mahus ehk igal tööpäeval kell 8–16 toimuvad ämmaemandate iseseisvad vastuvõtud. Ämmaemanda iseseisvale vastuvõtule on naised oodatud, kui planeerivad rasedust ja soovivad eelnevat nõustamist, on lapseootel ja soovivad raseduse jälgimiseks arvele tulla, on sünnitanud ja soovivad sünnitusjärgset nõustamist ja läbivaatust, soovivad nõustamist ja/või rasestumisvastaste vahendite korduvretsepti.