Pühapäeval peetakse Põlvamaal maaelu romantika laata

Külalisi on siin peatunud nii Euroopast kui Ameerikast. Talukoht ise asub Ahja külje all Ibaste külas Põlvamaal Laat toimub teist korda. Vaatamisväärne on nii kaunilt kujundatud aed kui ka laat, kuhu oodatakse külalisi müüma ja ostma nii lähedalt kui kaugelt..

„Müüjaid tuleb nii Otepäält kui Elvast,“ ütles perenaise Kristiina Ööveli ema Svetlana, kes nimetas ennast tubliks abiliseks ning selgitas, et põhiliseks müügiartikliks on omatehtud kaup, olgu see siis heegeldus või pirukad. Kohale lubas vurada ja kohvi pakkuv jalgratas.

Laat toimub Kristiina Talus kell 11 kuni 17. Svetlana Öövel lisas, et kaasas peab olema hea tuju ja valmidus suhtlemiseks inimestega. „Kommertslaatadel ongi viimasel ajal kombeks ainult teenida raha, mitte niivõrd inimestele midagi anda ja teha rõõmu. Meie laadal on nii, et kui raha pole piisavalt, saab ka odavamalt.“