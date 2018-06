Esmaspäevast algab Peipsiveere arenguprogrammi eeltaotlusvoor

Programmi eesmärk on toetada projekte, mis aitavad tugevdada Peipsiveere arengueelduseid ja neid paremini kasutada. Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul tagab järjepidev Peipsiveere arenguprogrammi toetamine Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse säilimise ja ettevõtluse arengu, teatas maaeluministeerium.

"Peipsiveere arenguprogrammi kaudu arendatakse kohalikku ettevõtluskeskkonda, koolitatakse inimesi ning turundatakse Peipsiveere piirkonda. Ühtlasi on see kaasa aidanud ka piirkonnas oluliste traditsioonide säilimisele, mis tagab vanausuliste kultuuripärandi jätkumise," lisas Tamm.

Peipsiveere arenguprogrammi rakendamise piirkond on territoorium, mis vastab enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse alusel ja korras Peipsiveere arenguprogrammi rakendamise piirkonnale haldusreformile eelnenud piirides.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing ja sihtasutus ning Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Kastre, Räpina ning Tartu vald. Programmi kaudu saab taotleda toetust projektide elluviimiseks, tegevustoetust ning toetust välisabiprojektide kaasrahastamiseks. Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 32 000 eurot. Ettevõtlusnõustamise tugiteenuse ja tegevustoetuse puhul on toetuse suurus kuni 20 000 eurot. Toetuse määr on 85 protsenti abikõlblikest kuludest.