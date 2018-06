Häiriv foto: Vibuga jänest lasknud julmur jättis looma piinlema

Vibunool oli läbistanud jänese parema esikäpa. Sündmuskohale kutsutud kohaliku jahiseltsi esimees lõpetas looma piinad.

Keskkonnainspektsiooni hinnangul ei ole juhtum tõenäoliselt seotud jahimeeste ega jahipidamisega. Pigem oli teo toimepanijaks mõni vibulaskmist harrastav isik, kes proovis elusa looma peal kätt harjutada, kuid ei andnud endale aru teo võimalikest tagajärgedest.

Jahimees ja Valgamaa jahimeeste ühistu juht Rein Rosenberg ütles samuti, et jahimeeste tegu see väga suure tõenäosusega ei ole. Tema sõnul on juhtum igal juhul lubamatu, kuna praegu pole jänesejahi hooaeg. "Ma usun, et jahimeestest jänest täna sellisel moel keegi kindlasti ei hakka. Sokujaht on käimas ja kitsede arvukus on suur. Seal on väljakutseid rohkem. Arvan, et see ei ole jahimeeste tekitatud."

Rosenbergi sõnul ei käi looma surema jätmine jahimehe eetikaga kokku. "Jahimeeste eetika näeb ette, et haavatud loom üritatakse igal juhul loodusest kätte saada. Lask tuleks teha nii, et ei oleks mingit piinlemist. Muidugi võib juhtuda, et ta lippab minema ja jälitamise käigus ei õnnestu teda tabada."

Rosenberg lisas, et jahiks kasutatavatel nooltel on harrastusvibu nooltega võrreldes teistsugune lõikavate äärtega ja lõhkuva iseloomuga ots, mis on mõeldud looma surmamiseks. Tema sõnul tõenäoliselt sellist noolt jänese jala küljest ei leiaks.

Jahiseaduse järgi on jahivibu ja -nooltega hall- ja valgejänesele jahipidamine küll lubatud, kuid selleks on kindel aeg ja kindlad tingimused. Jänesejaht on lubatud ainult oktoobrist veebruarini, sest kevadel ja suvel on loomadel poegimis- ja poegade üleskasvatamise periood. Jänesejahti võib pidada üksnes jahikoeraga, kellel on olemas nõutavad dokumendid ning jahivibuga jahipidamiseks on lubatud kasutada kindlate parameetritega vibunooli, millele on kantud ilmastikukindlalt jahivibu kasutaja jahitunnistuse number.

Keskkonnainspektsioon algatas jahiseaduse rikkumise osas väärteomenetluse ja juhtunu on praegu selgitamisel. Asjaolude selgitamisele on kaasa aidanud kohalik jahiselts ja vibuspordiga tegelevad organisatsioonid.

Süüdlase tuvastamisel tuleb lisaks trahvile tasuda ka keskkonnakahju, mis on jänese puhul 70 eurot.