GALERII: Värskas algas kahepäevane Seto Folk

Sündmus on eriline veel sellegi poolest, et saab näha maailma kõige esimest setode tantsupidu.

«Hoven Droven on bänd, kelle pärast mina isiklikult üldse muusikat teen. Sain kunagi ansambli Zetod juhendajalt nende CD-plaadi ning armusin folki ja armusin rokki. See, et nad nüüd koju kätte tulevad, on unistuse täitumine.» ütles muusikaprogrammi juht Jalmar Vabarna.