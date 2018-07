Aastaga on hambaravi soodustust kasutanud üle 200 000 inimese

2017. aasta teisel poolel kasutas soodustust 90 000 inimest, kelle eest tasus haigekassa kokku üle 3,5 miljoni euro eest. 2018. aasta esimese kuue kuuga on hambaarsti külastanud juba 126 000 inimest, kokku 6 miljoni euro eest. Terveks aastaks on haigekassa prognoosinud, et hambaravisoodustust kasutatakse 12 miljoni eest.

«Sel aastal on kuue kuuga soodustust kasutatud juba poole rohkem kui eelmisel aastal. See näitab, et hüvitis on aidanud paljudel pöörduda esimesse kontrolli või alustada hambahaiguse ravi,» ütles esmatasandi valdkonna juht Külli Friedemann.

«Nii nagu saame riigi toel Eestis väga kõrgel tasemel haiglaravi, toimib samal põhimõttel nüüd juba aasta aega ka hambaravi. Täna saab hüvitist kasutada enam kui pooltes hambaravikliinikutes ning meie eesmärk on paari aastaga sõlmida lepingud 75% ehk kolmveerandi hambaarstidega,» lisas Friedemann. Praegu saab soodustust 280 hambaravikliinikus üle Eesti.

Friedemanni hinnangul näitab suur osalus, et kümne aasta pärast võime näha tänu hambahaiguste kontrollimisele ja heale ennetusööle tõsiste hambahaiguste vähenemist. Pärast esimest aastat on haigekassa lepingust loobunud vaid paar hambaravikliinikut.

«Me oleme hambaarstidelt saanud esimese aasta põhjal tagasisidet, et neid külastavad inimesed, kes ei ole pikalt või kunagi varem nende vastuvõtul käinud. Hambaravisoodustuse eesmärk ongi see, et hambaravi oleks senisest paremini kättesaadav just neile, kes seda kõige enam vajavad. Suured muudatused ei juhtu kunagi üleöö, aga hüvitis on esimene samm õiges sunnas,» võttis Friedemann kokku uue hüvitise esimese aasta.

1. jaanuarist 2018 saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest. Hüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.