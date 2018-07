Arvamus: Kas vaev oli asjatu?

Mul on olnud au töötada sihtasutuse huvides selle asutamisest ehk 2004. aasta maist. See on olnud suures osas aeg, kus väike Taheva vald võitles kõige võimalikuga, et asutust päästa ja arendada. Olid ju Taheva lastesanatooriumi saatnud viimased aastad vaid ajutised tegevusload ning selle eksisteerimine rippus pikka aega juuksekarva otsas. Olukord oli tulevikuta.

Vastuvoolu ujudes alustasime amortiseerunud varaga, kohustustega töötajaskonna ees ning olematu kliendibaasiga. Taskus sotsiaalministeeriumi otsus, et riiklikult rahastatavaid teenuseid siia ei tule ning kahe aasta jooksul lõpetatakse lastekodu tegevus.

Saime teada, et viimase Taheva lastesanatooriumi peaarsti Heli Rasva välja võideldud kaks miljonit krooni investeeringuraha otsustati ootamatult riigieelarve viimasel lugemisel anda hoopis Valga linnale, kes üüratust eelarveaugust ja lagunevast katlamajast karvavõrdki välja ei teinud ja kindlana tundunud toetuse jumal teab kulutas.

Algusaastad olid sihtasutusele rasked, majanduslik ebakindlus saatis igat päeva. Tulid aga kliendid, arendasime teenuseid, tegime koostööd paljudega ning esitasime projekte, kuhu iganes võimalik. Ehitasime maju ja kommunikatsioone, korrastasime parki, ostsime sõidukid, saime teenustele EQUASS-kvaliteedimärgi.

Talvel sai selgeks asjaolu, et uus võim tähendab ka olulisi ning ilmselt pöördumatuid muutusi siinses elukorralduses.

Sihtasutusega ühendati senini hallatava asutusena tegutsenud Hargla hooldekodu. Käesolevaks aastaks on organisatsioonis ligi 60 töötajat ning üle 100 kliendi. On lepingud, tegevusload, asenduskodu, üldhooldekodu, mitu erihoolekandeteenust. Selleni jõudmine on tähendanud hulga väikseid ja suuri samme, tagasilöökidega toimetulemist, edasipürgimist.

Sihtasutust on alati eest vedanud kohalikud, mis on ehk taganud ka hullumeelsena näiva missiooni edu. On olnud patriotismi ja fanatismi, kella ei vaadatud ning kõiki võimalusi püüti kasutada.

Oma valdkonna suurepärased asjatundjad olid mõlemad sihtasutuse juhatuse liikmed – Eve Ilisson ja Janika Ploom. Väga suur panus organisatsiooni edul on olnud pikaajalistel töötajatel, kellele võib iga kell kindel olla. Sihtasutuse nõukogu on samuti väga stabiilne olnud. Sellesse on kuulunud 14 aasta jooksul Evi Veerme, Merike Sakkis, Eha Saar, Robert Kõvask ning mina.

Kõiki neid inimesi on ühendanud soov siinset elu hoida ning edasi viia. Sihtasutusele on arvestatavaks abiks olnud ka mitu poliitikut, kelle seast väärivad eriti esiletõstmist Priit Sibul, Inara Luigas, Rein Randver ja Uno Kaskpeit.

Sihtasutuse olulisusest kogukonnale annab ehk aimu seegi, et Taheva vallavolikogu otsustas 2017. aastal sihtasutusele üle anda

200 000 eurot asenduskodu peremajade ehituseks. Küllap igaüks, kes ääreala olusid teab või aimab, saab aru, et tegemist oli väikevallale üüratu summaga.

Et peremajad kindlasti tuleksid, kuulutasime riigihanke ehitaja leidmiseks välja juba 2017. suvel. Väga varajane asjaajamine tagas soodsa hinna, sest ehitaja sai töödega alustada varakevadel.