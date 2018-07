Kommentaar: Kohtumine eriliste inimestega

Tekkis veendumus, et Setomaal elavad või piirkonnaga on seotud erilised inimesed. Ühest küljest on nad vägagi omad. Teisalt on neil aga mingi x-faktor, mis setosid keskmisest eestimaalasest eristab. See avaldub nii silmavaates, üldises olekus kui selleski, kuidas pidutsetakse.

Arvestades peo mastaapi, oli tähelepanuväärne kas või see, et silma ei hakanud ühtki ilmselges joobes inimest. Seda hoolimata sellest, et pakuti mitmesuguseid vägijooke.

Samas tehti kõike erilise kire või lustiga. Eriti selgelt avaldus see esimese seto tantsupeo puhul. «Setod tantsivad täpselt nii, nagu nemad seda oskavad. Nii nagu keegi on seda neile õpetanud või nad on seda ise kusagil teisel külakirmaskil näinud. See oli hästi vaba ja isevoolu pidu,» selgitas ettevõtmise fenomeni selle peakorraldaja, ülemsootska Piret Torm-Kriis.

Peo vaba vaimu iseloomustasid hästi ka siin-seal vähemasti pealtnäha spontaalselt tekkinud ühisleelotamised. Tundus, et see kunst on selge igale setole.

Tunda oli ka erilist hoolivust. Tihti võis peopaigas näha liikumas peresid, kus oli koos kolme põlvkonna esindajaid. Kui pesamuna tahtis õnneratast keerutada või midagi põske pista, leiti pea alati selleks võimalus. Kui aga ei leitud, ei järgnenud südantlõhestavaid jonnihooge.

Enne pidu oli mul väike hirm, kuidas suhtuvad setod minusugusesse kohaliku keele mittevaldajasse. Kartus oli asjatu: setod ei andnud kuidagi mõista, et nende keelt mitte kõnelevad inimesed kuidagi halvemad või võõramad oleks. Üks härrasmees uuris küll, kuidas mul seto keele oskusega on. Kui aga ausalt tunnistasin, et kehvasti, läks tema jutt sõbralikult edasi ladusas kirjakeeles.

Loodan väga, et setod oskavad hoida erilist sära oma silmis ja erilist vaimsust oma pidudel. Oleks kahju, kui näiteks Seto Folgist saaks vaid üks suuri rahvahulki kokkutoov kommertsfestival teiste seas. Olen kindel, et see ei tooks rõõmu setodele ega kaugemalt tulnud peolistele.