«Ma näen, et põldude ääres on roosasid silopalle, aga kuna põhiliselt teevad neid väiketootjad, ei oska täpselt öeldagi, millal «Vali roosa» kampaania algas. See on kahe silma vahele jäänud. Arvasin lihtsalt, et roosa heinapall on selleks, et oleks lõbusam elu,» sõnas Põlvamaa Põllumeeste Liidu juhatuse esimees Karin Sepp.