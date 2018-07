Vikipeedia blokeerib protestiks kogu eestikeelse sisu

"Vikipeedia kogukond ei ole nii kitsarinnaline, et laseks ülejäänud internetil kannatada ainuüksi seetõttu, et meile ollakse valmis meie suuruse tõttu head ja paremat pakkuma," kinnitas Vikipeedia asutaja Jimmy Wales vastusena Euroopa Komisjoni meelitustele Twitteris. "Õiglus on see, mis loeb."