Kohus keelas ministeeriumil Lõuna-Eesti Hooldekeskuselt toetust tagasi nõuda

“Rahandusministeerium on jõudnud mingil moel järelduseni, et kui politsei esitab kahtlustuse, siis on kahtlustatav kohe ka süüdi. Rahandusministeerium on enda otsuses märkinud selgelt, et tuginetakse kriminaalasja materjalidele, midagi muud uurida ei ole vaja. Nii peab riigilt toetuse saanud isik tagasi maksma toetuse vaatamata sellele, et on võimalik, et tema suhtes esitatud kahtlustusest loobutakse või ta õigeks mõistetakse,” ütles Tulik pressiteate vahendusel.