Antsla linn saab kalli reoveepuhasti

Antsla praegune reoveepuhasti on ehitatud 1980ndate keskel ja osaliselt on selle seadmeid uuendatud 18 aastat tagasi. Nüüd on kavas ehitada linnale uus ja nõuetele vastav reoveepuhasti, kuhu pärast ehitustöid on võimalik juhtida ka Kobela aleviku reoveed, teatas ettevõte.