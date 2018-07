Selja taha jääb must poolaasta

«Õnnetusi, kus inimesed viga said, juhtus rohkem nii jalakäijate, jalgratturite, mootorratturite, veoautode kui ka bussidega. Vaid alkoholi tarvitanud juhtide osalusel on siiani toimunud 10 õnnetust vähem ning ka hukkunuid on kolme võrra vähem ehk viis. See on ka ainus positiivne muutus võrreldes 2017. aastaga,» sõnas Tikerpe.