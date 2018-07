Festival toob Võrumaale eksootilisi külalisi

«Seda aastat iseloomustab väga kaugete külaliste osalus,» ütles festivali üks eestvedajaid Tiia Must. Hiinast on kohale tulnud folkloorirühm Yunnan Jin Xiaofeng Art Troupe. «Tegu on rahvusvaheliselt tuntud elukutseliste ansambliga, kes tutvustab oma piirkonna, Yunnani provintsi folkloori,» tutvustas Must.