Valga triatlonil selguvad nädalavahetusel Eesti meistrid olümpiadistantsil

Tippudest on põhidistantsi stardinimekirjas Pirmin Tamm, kes võitis IRONMAN 70.3 Otepää triatloni ja Eesti meistritiitli. Aga ka Henry Räppo, Eesti sprindidistantsi liider. Samuti paljud tipptegijad ja harrastajad. Näiteks ka Raivo E. Tamm, kellel läbitud IRONMAN 70.3 Otepää poolpikk triatlon ning käsil valmistumine IRONMAN Tallinn täispikaks triatloniks 4. augustil. Kokku on põhivõistlusele registreerunud üle 200 osaleja.

Triatlon on heade eeskujude, paljude spordiklubide ja koostööpartnerite toel muutumas järjest populaarsemaks. Paide triatlon 9. juunil tegi osalejate rekordi ning ka Valgas on end läbi eelregistreerimise kirja pannud kõikidele distantsidele 50 inimest rohkem kui eelmisel aastal ehk kokku 360. "Rõõmustav on laste ja noorte suurem number eelregistreerimisel ning ka põhidistantsil. Olümpiadistantsil on rohkem neid, kes on ennast varakult kirja pannud," ütles võistluste turundus- ja kommunikatsioonijuht Kalmar Kurs.