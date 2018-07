Vikipeedia avab taas oma infovood

Reda hinnangul tähendab direktiivikavandi avamine muudatustele üpris kindlalt tsensuurimasinate ja lingimaksu eemaldamist sellest. Need olid aga kavandi halvimad osad, mis proteste tekitasid. Küsimus on nüüd selles, kas kavandisse saavad sügisesel plenaaril sisse ka seni välja jäänud osad nagu kogu Euroopa Liitu kattev panoraamivabadus või avaliku omandi tugev seaduslik kaitse, meemide ja remikside tegemise õigus, kõigile ühtviisi kehtivad hariduslikud erandid või ka andmekaeve erandi laiendamine igaühele. Kuigi algselt reformiplaani eesmärkidena esitletud vajadus kaitsta kvaliteetajakirjandust ja tagada autoritele väärikas tasu on äärmiselt olulised, on need eesmärgid kindlasti võimalik saavutada ka kodanikuühiskonda ja sõnavabadust ohvriks toomata.