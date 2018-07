Põlvas alustatakse jahti rannakäsipalli meistritiitlile

Võistluse peakorraldaja Kalmer Musting iseloomustab rannakäsipalli kui atraktiivset pallimängu, mis tuli 1990ndate teisel poolel ja oli 2000ndate alguses väga populaarne. Viimastel aastatel on ala väljapaistvus olnud pigem langevas trendis. Musting tõdes, et kuna rannakäsipall on täiesti teine mäng kui saalikäsipall, paljud käsipallurid seda ei harrasta.