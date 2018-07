«Pikk maa on mul bussi peale. Selg ja jalad on haiged. Siin on teisi ka selliseid. Käin kahe kepiga. Teise kepi peidan metsa, siis saan käia linnas,» rääkis 87aastane Helju Solnask, kes elab Valga lähedal Raavitsa külas asuvas Riisali piirkonnas suveperioodil. Tal on korter küll ka Valgas, ent suvisel ajal läheb seal olemine liialt palavaks.