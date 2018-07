Intervjuu: Aivar Leok toob Sõmerpallu ka trikihüppajad

Millest krossipäev koosneb?

Publikumagnetiks on aastatega kujunenud võrride ehk säärude sõit. See on omamoodi kostüümivõistlus, millesarnast ma maailmas kusagil mujal näinud ei ole. Igasuguseid vigureid küll tehakse, aga pole seni kuulnud, et kusagil autasustataks võrrisõitjaid nende kostüümide järgi.

See on omamoodi nostalgia, kui vaadata, kuidas säärusid käivitatakse ja nendega sõidetakse: minuealistele mälestuspilt lapsepõlvest.

Enduurosõit on muutunud aastatega samuti väga populaarseks. Põnev on vaadata, kuidas tsiklimehed kivide ja palkide peal turnivad.

Õhtu kulminatsioon on Väino Leoki karikale sõidetav motokrossi superfinaal.

Sellel aastal lisasime ka freestyle’i ehk trikihüpped.

Mida trikihüpped endast täpsemalt kujutavad?

Saltosid ja trikke tulevad tegema kaks Soome trikihüppajat. See on ka minule uus ala. Igal hüppel on oma nimetus: lastakse käsi ja jalgu lahti, või jalgu üle sadula. Pean nende hüpete nimesid ka ise veel õppima.

Trikihüpped on sel aastal esimest korda. Meil on endalgi põnevus sees ja natukene pabistan, kuidas need välja tulevad. Tsiklihüppeid saab ka internetist vaadata, aga kindlasti on see midagi erilist, kui seda kohapeal oma silmaga näha.

Meil oli palju tööd, et ehitada valmis trikihüppajate maandumise kallas. Tegime raja keskele selleks uue künka. Trikihüpped tulevad päris lõpus, pärast superfinaali. Laseme rahva rajale, et nad saaksid efektset etendust lähedalt vaadata ja nautida.

Kes superfinaalis tänavu osalevad?

Sellel aastal on väga heas vormis Harri Kullas, keda pean Tanel Leoki põhikonkurendiks. Ta on võitnud viimased Eesti ja Soome etapid. Samas, pühapäeval olid Läti meistrivõistlused, kus Taneli ees võidutses Matīss Karro.

Esikolmikuheitlus tuleb kindlasti väga põnev. Tegemist on võrdsete meestega ja võitja otsustatakse ilmselt alles viimastel ringidel. Võidab see, kes suudab raskel rajal vastu pidada ja lõpuringid vigadeta läbida.

Kui suur on Taneli koduraja eelis?

Mingit koduraja eelist ei ole. Rada «tõugatakse» iga kord uuesti, tekivad uued hüppekalded ja nii edasi. Rada on praeguseks ette valmistatud ja suletud. Enne kolmapäeva hommikul toimuvaid ametlikke treeninguid keegi sinna ei pääse. Hommikul on kõikidel sõitjatel treeninguteks võrdselt aega.

Sportlased, kes siin sõidavad, on osalenud ka varasematel aastatel. Kodurajast rääkides on kõige tähtsam publik − kuidas pealtvaatajad ergutavad ja kaasa elavad. Ning milline emotsioon tekib sõitjal oma kodupubliku ees võisteldes.

Kuivõrd suure au sees motosport Lõuna-Eestis on?

Lõuna-Eestis on motospordi tase olnud juba ammustest aegadest väga kõva. Võru mehed on motokrossidel olnud kogu aeg esirinnas. Nagu öeldakse: maamehed on tugevad. Füüsiline sitkus annab eeldused ja võimaluse sõita kõrgetele kohtadele ka motokrossis.