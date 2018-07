Ruslana tühistas esinemise Seto jaanitulel: korraldajad pole lepingut täitnud

„Kuigi oleme teatanud, et Ruslana ei esine Seto jaanitulel, reklaamib korraldaja endiselt tema esinemist internetis ja kohalikus ajakirjanduses,“ seisab Ruslana ametlikult Facebooki lehel. „Kõik Ruslana esinemist näha soovinud inimesed peaksid korraldajatelt raha tagasi küsima.“

Festivali peaesinejana on piletimüügis Ruslana kõrval kirjas Venemaa folk-drum-bassi esinumber Neiromonah Feofan. Peale selle Eesti artistid Shanon, Hellad Velled, Sinu Naine jt.

Seto Jaanitulele korraldaja Imre Termonen on tülis ka Setomaa vallaga, kes on tema sõnul jätnud festivali ilma valla toetusest. Vallavalitsus ei ole aga nõus Termoneni sündmust toetama, enne kui mees on tasunud vallale oma võlad.