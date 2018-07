Maksuameti kontrollide tõttu registreeriti Valgamaal üle 200 töötaja

„Arvestades, et kevadel osalesid Maasikakasvatajate Liidu esindajad MTA korraldatud ümarlaual, kus arutati valdkonnaga seotuid probleeme, selgitati täiendavalt töötamise ning ka välismaalase hooajatöödele registreerimise nõudeid, tekitas kontrollidel nähtu väga muret,“ sõnas MTA maksuauditi üksuse juht Evelin Muttik.

„On lubamatu, et hoolimata personaalsest nõustamisest ning töötamise registreerimisega seotud nõuete täiendavast selgitamisest jätsid tööandjad nii paljud töötajad registreerimata. Kõik töötajad, sh hooajaliselt abiks olijad, tuleb registrisse kanda ja neile tehtud väljamaksed deklareerida. Tuvastatud rikkumistele anname range hinnangu maksu- ja väärteomenetlustes,“ rõhutas Muttik.

Ehitusobjektidel tööl olnud seitsme äriühingu 16 töötajat olid kõik registreeritud, kuid kahe äriühingu palga väljamaksed on võrreldes valdkonna ja piirkonna keskmisega madalad.

„Kui kahtlustame ümbrikupalga maksmist, siis jälgime ettevõtte maksukäitumist ja deklaratsioonidel õige info esitamist eriti rangelt. Kui selgub, et madal palgatase on seotud ümbrikupalga maksmisega, siis on ettevõttel võimalus oma maksuasjad ise korda teha. Aga kui seda ei tehta, alustame maksumenetlust,“ lisas Muttik.