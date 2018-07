Pühapäev pakub jätkuvalt hoovihmavõimalust

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, sooja on 11-16 kraadi.

Pühapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Sajutõenäosus on suurem Ida-Eestis. Puhub loodetuul 3-9, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 18-24 kraadi.