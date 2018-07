Arvamus: Mis saab edasi?

Sünnitusosakonna sulgemisega pandi kinni ka günekoloogiaosakond. 30. juuni sai kogu Eesti teleuudistest teada, et osakond suletakse. Sünnitamise või mittesünnitamise määras haigekassa juhi sõnul arstide olemasolu või mitteolemasolu. Samuti öeldi, et personali puuduse tõttu ei ole Valga haiglas regulaarselt sünnitusi toimunud alates maist.

Sünnituste toimumine ei saa kunagi olla regulaarne – see toimub, kui naine tuleb sünnitama: olenemata kuust, päevast või kellaajast. Miks anti selline info ajakirjandusele? Kellele oli see vajalik? Jälle moonutatud tõde.

Valga haigla sünnitusosakonnas sünnitati nii mais kui juunis. Graafik oli valmimas ka juuliks. Tööle soovis tulla uus arst. Kohapeal elavad naistearstid olid nõus aitama. Haigla juhtkond ei tundnud aga graafikute ega ka arstide vastu huvi – jääb mulje, et osakond taheti iga hinna eest sulgeda. Ei võetud kuulda vallajuhtide ega volikogu arvamust, kes esitasid veel kord oma palved osakonna lahtiolekuks või lahtioleku pikendamiseks.

Siiani jääb kogukonnale täielikult arusaamatuks, mis oli sellise kiirsulgemise põhjus. Kas kellelgi põles tool, millel ta istus?

Pidevalt rahustatakse Valga kogukonda, rõhutades, et sünnitusosakonnad on eelnevalt suletud Haapsalus, Keilas ja Raplas. Kas naised on rahul, et nad peavad sünnitama oma kodust kaugel? Nende arvamust ei küsi keegi, sellega ei arvestata – nad on pandud lihtsalt fakti ette.

Eesti naine on tugev ja saabki hakkama, vaatamata sellele, et sünnitusvaludes oma autoga või kiirabis sõita on ülimalt raske. Pere peab olema rahul, sest ees on ootamas rõõm lapse sünnist, mis korvab kõik raskused ja ebameeldivused.

Sünnitusosakond ei ole pood, mida kinni panna. See on peredele turvaline kodu lapse ilmale tuleku hetkel.

Kõik kogukonnad ei ole aga ühesugused. Neid eristavad majanduslikud võimalused, eri rahvustest inimeste osakaal ja seegi, kas elatakse piirialal või mitte.

Valga kogukond on seisnud oma sünnitusosakonna säilimise eest viimse võimaluseni, sest inimesed teavad, mis on turvatunne ja selle kadumine. On tekkinud põhjendatud hirm. Kardetakse edaspidi kogu haigla sulgemist.

Kas teavad seda ka Tartu Ülikooli kliinikumi (TÜK) nõukogu liikmed, haigekassa, ministrid ja Riigikogu?

Kolm ministrit avaldas sulgemise teemal oma arvamust, kuid ainult üks käis osakonnaga tutvumas ja personaliga vestlemas. Minister Ossinovski tõdes, et TÜK on rikkunud väikehaiglatega võrgustumise reegleid. Minister Mäggi, kes viibis kolmest ise ka ainukesena Valga haigla sünnitusosakonnas kohapeal, oli arvamusel, et sünnitusosakonna sulgemine on kogukonnale korvamatu ja valgalaste valupiiril olev sündmus.

Minister Sikkut aga sõnas: kui kinni, siis kinni. Ent sünnitusosakond ei ole pood, mida kinni panna. See on peredele turvaline kodu lapse ilmaletuleku hetkel.