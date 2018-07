Sobivaim lihatükk šašlõki valmistamiseks on kaunilt pekipitsine seakaelakarbonaad, millest sünnib hõrk ja pehme roog mahedatesse suveõhtutesse. Rasva olemasolu on Rakvere tootekategooria juhi Heli Sepa sõnul tähtis, sest see aitab lihal küpsemise vältel säilitada mahlasust. Kui pekipitsise liha kasutamine ei tule kõne alla, saab maitsva šašlõki valmistada ka taistest seatagaosa lihastest. Väherasvasema liha eelistajad peaksid valima tooraineks seavälis- või sisefilee.