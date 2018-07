Jaapani saepillimängija annab Võrumaal kaks kontserti

Jaapani riigitelevisioon on Sakita-sanist erisaateid teinud. Samuti on ta esinenud ka Carnegie Hall'is New Yorgis. Roosiku Südamemuusika festival aga toob mehe eeloleval laupäeval Eestisse kontserti andma. Sellele eelneb omakorda reedene kontsert Rõuge kunstikuuris.