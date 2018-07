„Meil on tekkinud juba püsikliendid,“ uhkustas kohviku perenaine Jana Skippar. „Igal aastal on menüü veidike erinev ja igal aastal on mingid toidud hitid, nagu rabarberi kook või kama toorjuustu vaht. Uus roog on sel aastal tomati supp basiilikuga.“