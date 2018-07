Enamik toidumüüjaid rikub veebis reegleid

Esimesel poolaastal läbi viidud varasemast põhjalikuma kontrolli tulemustest selgus, et probleeme esines ligikaudu 80 protsendil valimisse kuulunud e-poodidest, teatas VTA esindaja.

Ameti toiduosakonna juhataja Heneli Lambi sõnul osutus kõige sagedasemaks veebipoodidele märkuse tegemise põhjuseks kohustusliku toidualase teabe puudumine. «Tihti jäetakse esitamata informatsioon toidu koostisosade, sealhulgas allergeenide kohta. Ometi on teave koostisosade, allergeenide, energiasisalduse ja toitainete koguste kohta teadliku ostuotsuse tegemiseks tähtis,» ütles Lamp pressiteate vahendusel.

VTA meenutab, et veebikeskkonnas toidu müügil, sealhulgas sotsiaalmeediakanalite ja ostu-müügiportaalide vahendusel, on kohustuslik müügipakendisse pakendatud toidu puhul esitada toidu nimetus, koostisosade loetelu, muuhulgas allergeenid trükikirjas eristuvana ning toitumisalane teave. Eesti tarbijale müüdava toidu puhul on kohustuslik esitada teave eesti keeles.