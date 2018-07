Homme näeb Sõmerpalus ekstreemseid õhulende

Lisaks on võistlemas ka tänavu Euroopa radadel tegusid teinud Andero Lusbo, Hardi Roosiorg ja Karel Kutsar ning kohaliku Sõmerpalu motoklubi sõitjad Jan Jakobson ja Aigar Leok. Eesti sõitjatel ei saa kindlasti kerge olema, sest kohal on ka peaaegu kõik Läti parimad nagu näiteks Matiss Karro, Karlis Sabulis, Davis Ivanovs, Davis Livs ja Ivo Steinbergs.

Ürituse üks peamisi meelelahutusi on läbi aastate olnud enne superfinaali sõidetav Euroopas ainulaadne kostümeeritud sääreväristajate sõit, kus on peamine rõhk pigem atraktiivsel sõidukostüümil, kui võidusõitmisel. Seal on alati ohtralt osalejaid ja tänavu on seal ka suurim auhinnalaud.