Heliose peatreener Jaanus Vislapuu sõnul sai otsustavaks asjaolu, et Heliose mängijad on noortest florakatest vanemad ja kogenumad. „Lihtsalt nii noor meeskond oli vastas, arvan, et mingil hetkel läks neil natuke lappama, motivatsioon kadus. Teisel poolajal saime lihtsaid väravaid,” ütles ta. „Ega see mäng kummalegi poolele palju ei andnud. Enesekindluse mõttes oli meile siiski hea, et mõni mees sai värava lüüa, kes polnud veel sel tasemel löönud.“