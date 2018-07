Omavalitsuse juhid avaldasid muret Valga sünnitajate turvalisuse pärast

Haigla juht Marek Seer andis ülevaate esimesest sünnitusosakonna sulgemise järgsest töönädalast, mille jooksul toimetati Tartusse ravile kolm sünnitusabi või rasedusega seotud erakorralise abi vajajat. Seer tõdes, et alates 1. juulist ei ole haiglas ööpäevaringselt günekoloogilist abi, küll on aga ööpäevaringne ämmaemanda valve. Tööpäeviti kell 8.00--16.00 toimuvad naiste nõuandlas ämmaemanda vastuvõtud.

„Vajalik on ööpäevaringne esmase günekoloogilise abi tagatus. Turvalisuse küsimuses on vajalik tulla kogukonna soovile vastu,“ arvas Valga vallavolikogu esimees Külliki Siilak, kes kutsus haiglat üles tagama günekoloogiline esmaabi kas öövalvete või arstide koduste valvetena.

Vastuseks küsimustele sõnas Valga haigla uus ravijuht Agnes Aart, et hetkel on tagatud ämmaemanda ööpäevaringne abi.

„Ööpäevaringne günekoloogiline valve on täiendav kulu, samas tulu sellest ei tõuseks. Me ei räägi Valga puhul ju sünnitajate hordidest. See 60-70 kilomeetrit Tartusse ei ole probleemiks. Tavaliselt on sünnitajaga kaasas ka abikaasa või keegi, kes on talle toeks. Vajadusel võetakse sünnitus vastu EMOS või mõnes muus haigla osakonnas. Palun näha tervikpilti,“ nentis kohtumisel ülikooli kliinikumi esindanud Ago Kõrgvee.