Ninanips sünnitusosakonna sulgejatele: valgalanna tõi lapse ilmale metsa vahel

Elukaaslased Gennadi Bõstrov ja Triin Jürjenson võtsid varahommikul alanud tuhude tõttu vastu otsuse minna sünnitama Tartusse. Naine istus ise rooli, kuna mehel pole juhilube. Tuhud käisid siis iga tunni tagant. «Tal ei olnud üldse nii hull olla. Ta ütles, et suudab ise sõita ja kõik on korras, aega on veel. Hakkasime Tartu poole liikuma. Rõngu kandis hakkas ta tundma, et asi läheb hullemaks,» kirjeldas Gennadi.

Seejärel pidasid nad auto kinni ja mees kutsus neile kiirabi vastu. «Ta ütles, et enam ei suuda sõita. Ma arvan, et auto raputamine aitas sünnituse esilekutsumisele kaasa.»

Ees ootab tõsine jutuajamine

Kiirabi jõudis isa sõnul kohale minutitega ning selleks hetkeks oli lapse pea juba peaaegu väljas. Tartuni oli jäänud veel veidi üle 30 kilomeetri. Sealsamas tee ääres laps peagi ilmavalgust nägigi. «Positiivne päeva algus:) Hommikul 6:43 aitasime metsavahel autos ilmale uue ilmakodaniku Mia – palju õnne!», kirjutas Tartu Kiirabi kiirabitehnik seepeale Facebookis pildi all, mille tegi isa ning kus näeb brigaadi koos äsja sünnitanud emaga.

Ema ja laps viidi edasi Tartusse ning nende tervisega on isa teatel kõik korras. Tütarlaps kaalus kolm kilo ja viis grammi. Triinule on Mia teine, Gennadile esimene laps. «Tema jaoks oli see ka esimene kord loomulikul teel tuhudega sünnitada. Esimene rasedus kutsuti esile,» rääkis Gennadi.

Tartu Kiirabi juht Ago Kõrgvee ütles aga, et pildi sotsiaalmeediasse postitanud kiirabitehniku käitumine oli lubamatu. Varasemalt ütles Kõrgvee meediale, et kaalub mehe töölt eemaldamist, kuid Lõuna-Eesti Postimehele lausus nüüd, et ilmselt vallandamist siiski plaanis pole.

«Ma arvan, et ta jääb tööle edasi. Aga iseenesest on see juhtum väga kahetsusväärne. Arvan, et temaga seisab ees väga tõsine jutuajamine. Kindlasti saab ta kõvasti noomida. On täiesti lubamatu, et kiirabi diskrediteerib ennast patsiendi andmete sellisel moel avaldamisega sotsiaalmeedias. See ei ole sobilik informatsiooni edastamise viis meditsiinile üleüldse.»

Lapse isa on kiirabijuhi sellise suhtumise peale pahane, kuna polnud pildi postitamise vastu. «Ma ei näe seal mingit rikkumist. Olime sellest teadlikud ja ise tahtsime, et teiste silmade ette jõuaks, et nii ilus hommik oli. Kindlasti kiirabil pole kõik hommikud nii rõõmsad.»

Bõstrovil jagus brigaadile vaid kiidusõnu. «Mul pole kunagi olnud nii head kokkupuudet meditsiiniga. Nad ei teinud ühtegi üleliigset liigutust. Kümne palli süsteemis annaks kümme ja paneks veel kümme otsa.»