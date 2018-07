Etapi peakorraldaja Kalmer Musting ütles, et võistlus sujus väga hästi ning ka ilmaga vedas. «Varasematel aastatel oleme tihti jäänud vihma kätte ja siis pole rannakäsipall lõbus. Lõbus on see just siis, kui on soe, päike paistab ning mängude vahel saab ujumas käia. Samuti teeb turniiri põnevaks, kui ühes võistlusklassis on vähemalt kaheksa tiimi.»