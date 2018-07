Kingituseks on kogunenud 48 tonni kompostimulda

«Eelmisel nädalal alustasime üleskutsega kinkida Eesti Vabariigile juubeliks 100 tonni viljakat kompostimulda. Meil on ääretult hea meel, et nädalaga on kogunenud juba ligi pool eesmärgist,» rõõmustas kingituse üks eestvedajatest Anni Raie.