Aeg on kurgid purki panna

Meedias töötavad inimesed teavad vägagi hästi, mida tähendab mõiste «hapukurgihooaeg». See on siis, kui väljas on suur suvi, lugude allikaid on meilitsi ja telefonitsi pea võimatu tabada ja juhul, kui see ka õnnestub, ei saa neilt kommentaari kätte – inimene puhkab. Ja uudiseid napib.