Kuna haigekassa aastaid hambaravi ei hüvitanud ja inimesed on pidanud selle eest ise maksma, on see tinginud suure ebavõrdsuse teenuse kättesaadavuses.

«Hambaarstid on andnud haigekassale tagasisidet, et nende vastuvõtule on viimase aasta jooksul jõudnud inimesed, kes ei ole pikalt või kunagi varem nende vastuvõtul käinud. See näitab, et hüvitis on aidanud muuta hambaraviteenuse inimestele kättesaadavamaks,» ütles Sikkut.