Arvamus: Stardiraha aitaks ellu astuvatel noortel jalad kergemini alla saada

Samuti ei lähe fondi ellukutsumine ja tööshoidmine riigile üleliia kulukaks. Oleme välja arvutanud, et kui käia iga lapse eest riigikassast välja kümme eurot, tähendab see aastas 30 miljoni euro suurust lisakulu, mis eelarvele igati jõukohane.

Fondi üks lisaväärtusi on, et ta õpetaks noortele nii vastutustunnet kui pikaajalist sihtide seadmist, kuna nad teavad õige varakult, et tegu on nende oma rahaga. Isiklike säästude omamine arendab ühtlasi finantsilist kirjaoskust.