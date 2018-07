Lavale koguneb vähemalt sada lõõtsamängijat

Tartes on algatanud rahvusliku lõõtspilli valmistamise kursusi üle Eesti, kogunud kokku ja jaganud edasi kunagiste pillimeistrite oskust ning kogemusi. Kõik ikka selleks, et Lõuna-Eestile omast Teppo-tüüpi pilli oleks võimalik mängida veel kaua aega. Tartes on ka Põlva lõõtsakooli eestvedaja, kus kõik lõõtspillimänguhuvilised oskusi õppida ja lihvida saavad.