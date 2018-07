Viis viga, millega rallikülastajad end ja teisi ohtu seavad

1. Emad-isad, kes koos lastega üle ralliraja jooksevad. Kahjuks juhtub seda Eestis toimuvatel rallidel igal aastal, kui ralliauto lähenedes otsustab mõni perekond ootamatult üle tee joosta. Sellega pannakse ohtu oma pere, rallisõitjad kui ka teised pealtvaatajad. Kui on tarvis teisele poole rallirada saada, siis küsi turvatöötajalt abi, et leida ohutum koht ja aeg teeületuseks.

2. Keelualas viibimine ning turvalintide ja keelumärkide eemaldamine. Enne starti kontrollitakse rallirada põhjalikult üle ja tähistatakse see turvalintide ning keeluala märkidega. Ikka selleks, et igal pealtvaatajal oleks selge ülevaade, kus on ohtlik ja kus ohutum olla. Kahjuks astuvad osad rallisõbrad parema pealtvaatamiskoha nimel keelualasse, kus teelt välja sõitvale ralliautole ette jäämise risk on väga suur. Ning eemaldatakse isegi rajamärgistust. Sellega seatakse ohtu iseend ja ka teisi pealtvaatajad.