Ott Tänakule ennustatakse kindlat võitu

Autoralli MM-sarjas hetkel kolmandat kohta hoidvale ning 2014. aastal Rally Estonia võitnud Ott Tänakule ennustab portaal Lõuna-Eesti ralliradadel suurt edu ka tänavu. Eestlase võidukoefitsiendiks on arvutatud ülitugev 1,45 ning tema võidutõenäosuseks on konkurentide ees seega lausa 69%.