Intervjuu: Kalmer Musting: maru tähtis on olla õigel ajal õiges kohas

Veel on oluline, et esimest korda Eesti käsipalli ajaloos on peatreeneriks võetud välistreener Thomas Sivertsson, kes on tituleeritud mees. Usun, et ta on kindlasti kõrgemal tasemel kui Eesti kohalikud treenerid.

Tuleb käsipallihuvilistele ja käsipalliga tegelejatele huvitav aasta. Kui alguses alaliit kartis, et keegi ei tule siia, siis tegelikult tahtjaid oli palju. See näitab, kui tähtis on olla ühe rahvuskoondise peatreener – isegi kui on Eesti koondis.

Miks käsipallimängude ajal saalis rahvast vähemaks kipub jääma?

Palju on ülekandeid internetis ja televisioonis. Inimestel on võimalus kodust seda vaadata ning mitte minna spordihalli.

Teine põhjus on inimeste harjumuste muutumine. Paljud ei ole mängu vaatamas käinud ega saagi teada, missugune on vahetu kaasaelamine. See on umbes sama, nagu praegu on meil naaberriigis jalgpalli MM, aga me ei ole vaatama läinud. Tegelikult on Peterburi Eestile lähedal ja mõtlesin ise ka mingi hetk, et võiks minna, aga see on ju tülikas, kui pean hakkama taotlema viisat ja kõiksugu asju.

Eelmise hooaja suurematel mängudel ikka publikut oli, aga mitte nii, nagu oli vanasti. Just Eesti liigas on jäänud rahvast vähemaks ja see on aastast aastasse leviv tendents.

Aga kuidas rahvas saali saada?

Eks aeg näitab, kas see muutub, aga arvan, et peamine põhjus, miks publik saali tuleb, on soov näha huvitavat ning võrdset mängu ja ka omade võitu. Kui oleme näiteks Balti liigas mänginud poolfinaali ja selle võrdse mängu järel kaotanud, siis järgmisel päeval 3.-4. koha mängus on kindlasti osa publikust kadunud. Kui oled aga tasavägise mängu võitnud, on järgmisel päeval veel rohkem vaatajaid.

Eesti käsipallil ei ole praegu kõige paremad ajad, eks meil viimastel aastatel ole meeste rahvuskoondise tase allapoole läinud.

See tähendab, et kogu Eesti liiga peaks olema hästi võrdne ja põnev, aga see on kahjuks mõeldamatu. Tuleb leida mingid käigud, mida veel enne mängu teha ja kui on nädalavahetus, mõelda välja mingisugune perepäev. Eks see on kindlasti asi, millele peame mõtlema ja mida hooaja jooksul esialgu vähemalt mõnes mängus proovima.

Balti turniiri ja eurosarjade mängudes tulevad mõlemad võistkonnad välja koos Põlva vormides lastega. Kahes võistkonnas on kokku 32 mängijat ehk sama palju on vaja ka lapsi ning sel juhul tulevad ka vanemad mängu vaatama.

Mida ootate Põlva meeskondade uuelt hooajalt?

Servitis ootan mõne mehe esilekerkimist, põlemasüttimist, et klubi püsiks vähemalt samal tasemel. Aga nooremas Coopi võistkonnas ootan kindlasti võistkondlikult paremat mängu ning kogu võistkonna tõusmist sammu võrra kõrgemale just sportliku taseme poolest.