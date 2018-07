Saverna lähistel, kust suurt maanteed mööda on nii Võrru kui Tartusse enam-vähem ühe palju maad, 35 kilomeetrit, istuvad peateest kilomeetri kaugusel metsas asuva Käbliku talu pruulikoja ees kaks meest. Üks neist Võrust, teine Tartust. On esmaspäeva ennelõuna: meeste näod on väsinud ja janused. Kurgukasteks rüübatakse mõistagi kohvi.