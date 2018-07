Muusikalaager toob Võrumaale noored üle maailma

15.-20. juulini toimub Võrumaal Rõuges juba kolmandat korda rahvusvaheline noorte muusikalaager Reval Etno. Laagri eesmärk on tunda rõõmu ühisest musitseerimisest sõltumata varasemast pillimängukogemusest või kodupaigast. Võrumaa kuppelmaastike vahel saavad kokku Eestiga seotud lapsed üle maailma, neid ühendavad erinevad kultuurikogemused, inspireerivad muusikud-õpetajad, kohalik pärimus ning mitmed avalikud kontserdid. Reval Etno suurejooneline lõppkontsert toimub 20. juulil kell 20 Treski küünis.

Laagri töötubasid viivad läbi mitmed rahvusvaheliselt tuntud muusikud – Jo Einar Jansen (Norra), Tobias Elof (Taani), Nikolaj Wamberg (Taani), Martin Leamon (Wales), Sille Ilves, Johanna-Adele Jüssi ja Tuulikki Bartosik. Võrukeelset laulumatka oma koduradadel juhib Mari Kalkun, toimub palju muudki põnevat.

Etnolaagris osalevad lapsed ja noored vanuses 8-16, enam kui 40 osaleja hulgas on võrdselt lapsi nii Lõuna-Eestist, Põhja-Eestist kui ka väljastpoolt Eestit – nii on tagatud kultuuride segunemine ja loodud hea pinnas uueks ühisloominguks. Iga osaleja saab tunda ennast võrdselt olulistena sõltumata oskustest, east ja varasemast taustast ning on pidevalt kaasatud õppeprotsessi.

Reval Etno suvelaagri eestvedajaks koostöös MTÜ-ga Reval Folk on rahvusvaheliselt tuntud muusik ja pedagoog Tuulikki Bartosik, kes on ka Eesti ETNO ja Eesti Laste ETNO laagrite asutaja. Laagri tegemistele elatakse kohapeal südamest kaasa – Võrumaal asuv Rõuge vald toimumispaigana on oluline osa ettevõtmise identiteedist.

Mooste Rahvamuusikakooli juht Krista Sildoja hindab kõrgelt võimalust, et turvalisse Lõuna-Eestisse tuleb suur ja mitmepalgeline maailm koju kätte. SA Võrumaa Arenduskeskuse juht Tiit Toots näeb laagri olulisust eelkõige noortes osalejates, kes jõuavad oma juurtele lähemale rahvusvaheliste mentorite toel. Suurepäraselt võtab laagri eesmärgi kokku ka Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba: “Inemise juurõ omma timä pään! Ja noid juuri om vaia tuusjaos, et sirgõ säläga ja katõ jalaga kimmähe maa pääl saistõn umma asja aia, ütskõik kohe ilma nukka sa uman elon ka trehvät. Bartosiki Tuulikki om võro juuriga truksa naanõ, kiä om muusigat tennü mitmõn paigan üle ilma ja tiid väega õigõlõ, et uma põlidsõ kultuuri püsümises piät noorõ saama ellä taa kultuuri seen."